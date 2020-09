Economia Goiânia tem segunda maior inflação do País Alta em agosto foi puxada pelos preços da gasolina e dos alimentos

Os reajustes nos preços da gasolina e dos alimentos fizeram Goiânia registrar sua maior inflação no ano e a segunda maior do País em agosto, atrás apenas de Campo Grande. Os preços na capital goiana subiram, em média 0,66% no mês passado, bem acima da alta de 0,25% registrada em julho, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE. O índice t...