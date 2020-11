A prévia da inflação atingiu a maior alta mensal em Goiânia. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA 15), divulgado ontem pelo IBGE, chegou a 1,26% neste mês. A mais elevada variação para novembro em todas as regiões metropolitanas pesquisadas no País. A alta na gasolina (3,25%) foi a principal responsável por esse destaque, devido ao peso que possui na cesta de compras das famílias goianienses com rendimento entre um e 40 salários mínimos.

O custo do que envolve transportes subiu 2,31% e tem maior peso na capital goiana. O orçamento familiar é mais comprometido com esse grupo de despesa por aqui. Por isso, o quinto aumento consecutivo da gasolina fez a prévia ficar maior do que a média nacional (0,81%). Ocorreram também as terceiras altas seguidas no etanol (8,84%) e na passagem aérea (8,50%) – que havia disparado em outubro (46%) –, além de aumento no seguro veicular (8,48%) e no ônibus interestadual (5,63%).

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), Márcio Andrade, a margem dos postos está abaixo do esperado ainda que os preços na bomba tenham subido para o consumidor. “Tiveram mais aumento no custo do que foi repassado, porque o volume de vendas ainda não voltou totalmente”, defende ao lembrar que entressafra pressiona o valor do etanol e é esperada nova elevação do petróleo no mercado.

Alimentação

Alimentação e bebidas concentra a segunda maior variação. O grupo atingiu alta mensal de 1,93% e acumula 12,82% em 2020. Para se ter ideia, o arroz já está 75,01% mais caro este ano e o óleo de soja, 93,95%. Este último subiu 14,21% em novembro e lidera a lista dos produtos com maior crescimento nos preços, juntamente com batata-inglesa (48,28%), tomate (25,88%), repolho (13,54%) e batata-doce (12,60%).

Segundo explica o chefe do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, de forma geral o IPCA-15 tem reflexos da pandemia do novo coronavírus, que puxa demanda por alimentos, dólar alto e exportações. Pontos que elevam a inflação brasileira. “A remuneração no campo está boa por conta do dólar e o reflexo está no mercado interno”, pontua ao citar exportação de arroz e soja, que justificam maior elevação no supermercado.

Enquanto isso, o presidente da Associação Goiana de Supermercados (Agos), Gilberto Soares, afirma que já há nas negociações registro de recuo nos itens que subiram “exageradamente”, como óleo e arroz, e que não possuem justificativa na sazonalidade da produção. “O consumo deu uma retraída e estamos firmes nas negociações, começamos a sentir que o mercado está acalmando, mas vale ressaltar que não é recomendado o consumidor estocar”, diz.

Depois de transporte e alimentos, a terceira maior alta do mês veio do vestuário que subiu 1,73%, puxado por joias e bijuterias (3,43%). “É um grupo que no ano ainda acumula queda (-2,23%). Teve alta porque o setor por conta do distanciamento social ainda se recupera”, pontua o chefe do IBGE no Estado. Ocorreram ainda aumentos que contribuíram para alta do IPCA-15 em outras áreas. O único recuo foi no grupo comunicação (-0,17%), causado principalmente pela queda do preço de aparelho telefônico (-1,22%).

A situação da inflação em alta, segundo Vieira, ainda é vista como temporária, apesar dos fatores de pressão ainda existirem como dólar alto e maior exportação de produtos. “O grande ponto é que a prévia da inflação ultrapassou 4,12% no ano, acima da meta do Banco Central, de 4%, e a preocupação é sobre qual será a reação”, diz ao citar expectativa em meio a economia com crescimento negativo.