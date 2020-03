O Goiânia Shopping divulgou nesta quarta-feira (18) que irá fechar por 15 dias os estabelecimentos comerciais que estão instalados na unidade. Medida entra em vigor nesta quinta-feira (19) e faz parte das novas ações adotadas pelo poder público para ampliar o combate à propagação do novo coronavírus.

As operações essenciais como farmácias e serviços ligados à saúde terão o funcionamento facultativo, conforme a opção das marcas. Já os supermercados irão funcionar normalmente.

A partir do dia 3 de abril, o funcionamento voltará a ser das 10h às 22h, de segunda a sábado, e de 11h às 21h, aos domingos, ainda sujeitos a confirmação.

O Shopping afirma que já vinha adotando medidas de apoio à prevenção à COVID -19. Nesta quarta-feira, por exemplo, um esquema especial de operação foi implantado com a redução de do horário funcionamento, abrindo apenas das 12h às 20h, modelo adotado por todos os empreendimentos administrados pela brMalls no país.