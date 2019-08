Economia ‘Goiânia será a capital da moda’, afirma presidente de shopping Para presidente do Mega Moda, capital caminha para ser o maior polo distribuidor do País; grupo inaugura na sexta-feira (30) primeira expansão de shopping atacadista

O crescimento da Região da 44, que ganha novos shoppings atacadistas, deve contribuir para que Goiás se torne o maior produtor e Goiânia o maior polo distribuidor de moda do País. É com essa perspectiva que o Mega Moda Park inaugura nesta sexta-feira (30) sua primeira expansão, com 230 novas lojas. A primeira etapa, com 220 negócios, foi inaugurada no fim do ano passado e...