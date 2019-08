Economia Goiânia registrou deflação em julho Foi a maior queda para o mês de julho desde 2013, quando o índice registrou 0,23%

Quedas nos preços dos combustíveis e dos alimentos fizeram a capital do Estado registrar o menor Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do País no último mês de julho, com deflação de 0,22%. Foi a maior queda para o mês de julho desde 2013, quando o índice registrou 0,23%. O grupo de transportes foi o que teve a maior queda (-1,31%), por conta de reduções de 4,3...