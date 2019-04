Economia Goiânia registra menor variação do IPCA no País Capital tem alta de 0,12% no índice de março, enquanto nacionalmente o acréscimo foi de 0,75%

Goiânia obteve a menor variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do País no mês de março. Teve acréscimo de 0,12% enquanto o indicador nacional alcançou 0,75%. O acumulado no ano para a capital goiana ficou em 0,82% de crescimento e o dos últimos 12 meses, 3,84%, conforme divulgou ontem o IBGE.Mesmo que o acréscimo mensal tenha sido meno...