Economia Goiânia registra a quarta maior inflação do País, divulga IBGE Índice é o maior para o mês de agosto em 21 anos e, mais uma vez, as altas dos combustíveis e da energia elétrica pressionaram o orçamento

As famílias goianienses continuaram sentindo no bolso o peso da inflação no último mês de agosto. Novos reajustes nos preços de vários produtos e serviços, como combustíveis, energia elétrica e vários alimentos, fizeram o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado ontem pelo IBGE, subir 1,05% em Goiânia. Esta foi a quarta maior variação do País e o maior í...