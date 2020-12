Economia Goiânia registra a maior inflação do Brasil em novembro, diz IBGE A explicação é a elevação nos preços das carnes (9,11%) e na energia elétrica (3,69%)

Goiânia atingiu a maior inflação do ano em novembro e teve os preços mais altos do Brasil, com destaque para alimentação e bebidas. De acordo com o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro ficou em 1,41%, segunda maior alta do ano após a variação recorde de setembro (1,03%, a maior variação para um mês desde 1995). Assim, o índice acumula, n...