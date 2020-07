Economia Goiânia lidera ranking de processos e atendimentos no Centro-Oeste

Em Goiás, só há unidade da Defensoria Pública da União (DPU) em Goiânia, que entre todas as unidades da DPU no Centro-Oeste, lidera o ranking tanto de processos de assistência jurídica (PAJs) instaurados, quanto de atendimentos referentes ao auxílio emergencial. Do primeiro, foram 1.155 e do segundo, 4.167. No ranking nacional de unidades, Goiânia aparece em oitavo lugar...