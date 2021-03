Economia Goiânia deve adotar escalonamento regional similar ao de Aparecida Dessa forma, Goiânia contará com o chamado rodízio modular, sendo que a cidade será dividida em seis módulos, configurando seis zonas delimitadas

A Prefeitura de Goiânia deve começar a seguir o modelo israelita de escalonamento regional, parecido com o adotado por Aparecida de Goiânia, no novo decreto que permitirá a retomada das atividades econômicas no município a partir da próxima segunda-feira. No chamado rodízio modular, a cidade será dividida em seis módulos, configurando seis zonas delimitadas. Os detalhes d...