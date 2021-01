Economia Goiânia atrai grandes redes de saúde Depois de operações nos maiores centros do País, a busca por fusões e aquisições coloca a capital goiana na mira de investidores

Depois de irem às compras, com operações de fusão e aquisição de hospitais e planos de saúde nos grandes centros do País, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, grandes redes de saúde voltaram seus olhos para Goiânia. Nas últimas semanas, representantes de grandes investidores estariam visitando a capital frequentemente e assediando proprietários de hospitais da c...