Economia Goiânia apresenta a menor variação do IPCA15 em junho desde 2011 Índice, que é uma prévia da inflação, registrou variação mensal de -0,02%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA15), considerado uma prévia da inflação, mostrou que o mês de junho deste ano teve a menor variação desde 2011 (-0,05%), com -0,02%. A capital apresentou a quarta menor variação do indicador, após alta no mês de maio. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão que ca...