Uma nova linha de crédito anunciada pela GoiásFomento vai possibilitar que pessoas físicas financiem a aquisição de sistemas de geração de energia por fontes renováveis, principalmente a solar fotovoltaica, para serem instalados em suas residências. Com recursos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), a nova linha FCO Financiamento de Mini e Microgeração de Energia Elétrica vai financiar o sistema de geração de energia, todos os equipamentos e instalações, com limite de R$ 100 mil por tomador.

A taxa de juros é pós-fixada e, atualmente, gira em torno de 0,7% ao mês. O beneficiário terá até oito anos para pagar, incluído o período de carência de até seis meses. O presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar, ressalta a importância da nova linha de crédito, que chega para atender a sustentabilidade ambiental, ao financiar a instalação de sistemas de geração de energia limpa nas residências das famílias, além de possibilitar uma grande economia nas contas de energia.

“A GoiásFomento começa a operar essa linha agora e já pode receber as propostas e fazer o atendimento às pessoas interessadas em gerar sua própria energia elétrica em casa”, destacou Rivael. A documentação necessária é a normalmente apresentada por pessoas físicas em financiamentos da GoiásFomento. A instituição também vai exigir cópias das contas de energia elétrica dos últimos 12 meses, e o orçamento e projeto/estudo de viabilidade técnica e econômica da instalação e equipamentos a serem financiados, apresentados pelo fornecedor que será contratado.

O presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Ronaldo Koloszuk, lembra que um sistema fotovoltaico bem dimensionado pode reduzir em até 95% os gastos dos consumidores com eletricidade. Isso, segundo ele, alivia o orçamento das famílias e permite destinar os recursos para outras necessidades essenciais. Segundo a Absolar, desde 2012, os investimentos privados em sistemas fotovoltaicos já ultrapassam R$ 13,8 bilhões no País. As residências brasileiras representam mais de 70% destas conexões, que somam mais de 228 mil sistemas fotovoltaicos em mais de 80% dos municípios.

Rodrigo Sauaia, CEO da Absolar, diz que os consumidores residenciais se destacam na adoção e uso da energia solar fotovoltaica, pois pagam os maiores preços pela energia elétrica.