Economia GoiásFomento aprova 831 pedidos pelo Peame Número equivale a 55% dos contratos da agência em 2020; por ora, somam 14% dos R$ 112 mi da linha de crédito estadual voltada a empreendedores

A Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento) já aprovou 831 pedidos de empréstimo feitos por empreendedores dentro do Programa Estadual de Apoio ao Empreendedor (Peame), linha de crédito com 0% de juro destinada a setores da economia afetados pela pandemia. O número já equivale a 55% de todos os contratos aprovados pela agência em todas as suas linhas de crédit...