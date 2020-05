Economia Goiás vai exportar carne bovina para a Tailândia Planta industrial do Frigorífico Minerva, instalada em Palmeiras de Goiás, foi habilitada para vender para o País asiático

A Tailândia agora é o novo mercado da carne bovina exportada por Goiás. De acordo com anúncio feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), cinco plantas brasileiras foram habilitadas para vender para o País. No Estado, foi habilitada a planta industrial do Frigorífico Minerva, instalada em Palmeiras de Goiás. Conforme as negociações, a Tail...