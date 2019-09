Economia Goiás terá R$ 460 milhões a mais do FCO para empréstimos até dezembro

Goiás terá R$ 460 milhões a mais do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) para empréstimos até dezembro. Com isso, o orçamento inicial previsto para o Estado, que era de R$ 2.320 bilhões, passou para R$ 2.780 bilhões. A reprogramação dos recursos do Fundo foi apresentada nesta sexta-feira, em Brasília, durante reunião do Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendê...