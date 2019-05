Economia Goiás terá mais R$ 2,2 bi para o Minha Casa Minha Vida Estado, que já tinha utilizado todos os R$ 776 milhões que haviam sido liberados este ano, é o terceiro no País em volume de contratações

Goiás vai receber um reforço de R$ 2,2 bilhões para o financiamento de obras dentro do programa Minha Casa Minha Vida este ano. Esta verba adicional foi viabilizada através de um remanejamento de recursos do programa, publicado ontem no Diário Oficial da União. O Estado, que já tinha utilizado todos os R$ 776 milhões que haviam sido liberados este ano, é o terceiro do...