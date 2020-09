Economia Goiás tem saldo positivo de geração de emprego pelo terceiro mês seguido Dados do Caged apontam que o Estado teve 42.022 admissões e 34.306 desligamentos em agosto

Goiás registrou saldo positivo de 7.716 empregos no mês de agosto, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da Economia nesta quarta-feira (30). O Estado teve 42.022 admissões e 34.306 desligamentos no período. Este é o terceiro resultado positivo desde março, quando as primeiras medidas de distanciamento social...