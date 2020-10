Economia Goiás tem saldo positivo de empregos pelo terceiro mês Indústria foi a maior responsável pelo resultado, com 2.435 vagas geradas; foram quase 8 mil postos de trabalho abertos durante o mês de agosto no Estado

Goiás registrou saldo de 7.716 empregos no mês de agosto, o terceiro resultado positivo seguido desde do início da pandemia de Covid-19 em março. O dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério da Economia ontem.Em agosto, o Estado teve 42.022 admissões e 34.306 desligamentos. A indústria foi a principal responsável pelo r...