Economia Goiás tem o terceiro maior saldo de empregos de janeiro a setembro deste ano Dados do Caged mostram também que houve aumento de demissões no Estado nos últimos quatro meses, mas que foi acompanhado por crescimento no número de admissões

Levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (29), mostra que Goiás foi o terceiro Estado do País com maior saldo de empregos no acumulado de janeiro a setembro deste ano. Período, porém, foi marcado por resultados negativos nos meses de março, abril e maio, que marcam o início da pandemia da Covid-19. A recuperação v...