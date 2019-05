Economia Goiás tem o segundo maior percentual de residências alugadas do País De 2017 para 2018, houve um crescimento de 45 mil domicílios no Estado, que só perde para o Distrito Federal no quesito

Em 2018, 546 mil residências estavam alugadas em Goiás, o equivalente a 22,7% do total de pouco mais de 2,3 milhões de domicílios no Estado. O percentual nesse quesito é o segundo maior do País, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), divulgados nesta quarta-feira (...