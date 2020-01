Economia Goiás tem o pior saldo de emprego para dezembro desde 2016 No último mês do ano passado o Caged registrou 35.879 admissões e 51.968 desligamentos no Estado

Ano passado, Goiás teve o pior saldo de emprego com carteira assinada para dezembro desde 2016. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira (24), revelam que a diferença entre admissões (35.879) e desligamentos (51.968) no Estado no último mês de 2019 resultou em uma variação negativa de 16.089 vagas. Último saldo negativo m...