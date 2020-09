Economia Goiás sobe uma posição em ranking de competitividade Estado é 12º do País e último do Centro-Oeste na avaliação do CLP; avançou este ano em inovação, infraestrutura e potencial de mercado

Goiás passou de 13º para 12º do País no Ranking de Competitividade dos Estados realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e divulgado ontem. O ganho de uma posição em comparação com o ano passado se deve especialmente ao avanço em pilares como infraestrutura, inovação e potencial de mercado. Ainda assim, é o que tem a pior colocação do Centro-Oeste na análise gera...