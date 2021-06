Economia Goiás será referência para implantar ferrovias no País Governo federal deve assinar em 15 de julho memorando para construir em Anápolis o Centro de Excelência Ferroviária, voltado a pesquisas

O governo federal espera viabilizar estudos para desenvolvimento de ferrovias a partir de Goiás. Com novas obras e concessões na área, a intenção é de que isso ocorra no Centro de Excelência Ferroviária (CEF) em Anápolis, cujo Memorando de Entendimento (MOU) para implementação deve ser assinado em 15 de julho durante um evento na cidade.O espaço será construído no Centro d...