Economia Goiás registra taxa de desemprego de 12,4% no segundo trimestre de 2021 Dado é da Pnad Contínua, divulgada pelo IBGE nesta terça-feira (31); porcentual é o segundo maior para o período desde o início da série histórica

A taxa de desemprego em Goiás foi de 12,4% no segundo trimestre de 2021. Este é o segundo maior porcentual já registrado no período desde o início da série histórica, que começou em 2012. A maior taxa já vista de abril a junho foi de 12,8%, registrada no segundo trimestre do ano passado (período em que foram estabelecidas as primeiras restrições por causa da pandemia). O dado é...