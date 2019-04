Economia Goiás registra o recuo mais expressivo no preço do etanol do Brasil A ANP divulgou que os valores recuaram em 14 Estados e em outros nove mais o Distrito Federal houve alta na semana passada

Goiás registrou na semana passada a maior redução de preço do etanol hidratado, com queda de 2,85%. Segundo os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas, divulgados nesta segunda-feira (8), o valor médio do litro no Estado foi comercializado a R$ 2,731, enquanto na semana retrasada era vendido por R...