Economia Goiás registra maior alta semanal do preço médio do etanol hidratado

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 14 Estados na semana de 26 de janeiro a 1º de fevereiro, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. A maior alta semanal, de 3,68%, foi em Goiás e a maior queda, de 2,95%, no Rio de Janeiro. Na média dos postos pesquisados pela ANP em todo o Paí...