Economia Goiás registra abertura de 2.774 empresas em abril, maior número para o mês desde 2017 A soma do quadrimestre resulta em 11.490 empresas abertas no Estado, quantitativo também superior aos últimos cinco anos para o mesmo período

Em Goiás, foram abertas 2.774 empresas em abril deste ano, o maior número para o mês desde 2017. O dado consta em relatório estatístico da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg). Foram registrados no Estado, neste ano, 2.778 novos Cadastros Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJs) em janeiro, 2.839 em fevereiro e 3.094 em março. A soma do quadrimestre resulta em 11....