Economia Goiás registra a menor queda no consumo de energia durante isolamento Estado registrou o menor índice de redução no País, 2% em abril em comparação com o mesmo mês de 2019, junto com Mato Grosso

Com isolamento social devido à pandemia de coronavírus, o consumo de energia elétrica caiu na maior parte do Brasil por conta das restrições às atividades econômicas. Porém, Goiás possui o menor índice das reduções registradas no País, segundo estudo realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Houve queda de apenas 2% em abril em comparação c...