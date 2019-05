Economia Goiás registra 14,21% de variação mensal do preço do etanol Na média nacional, pesquisa da ANP mostra aumento de 4,87% na comparação entre os meses

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 18 Estados e no Distrito Federal na semana passada, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Houve recuos em outros sete Estados e estabilidade no Amapá. Na comparação mensal, o destaque ficou para Goiás, com 14,21% de variação.Na média dos postos ...