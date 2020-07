Economia Goiás recebe R$ 20 milhões da Caixa para empréstimos a microempreendedores e microempresas Cada beneficiado poderá pegar o empréstimo de até R$ 21 mil, com seis meses de carência e o prazo de 36 meses para o pagamento

Na manhã desta quinta-feira (23), a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e a Goiás Fomento, do governo de Goiás, assinaram contrato para receber R$ 20 milhões da Caixa Econômica Federal. O objetivo é operar o Microcrédito Orientado no Estado e o valor será destinado a microempreendedores individuais (MEI), autônomos e microempresas com faturamento anual d...