Economia Goiás lidera na produção rural Estado segue entre os maiores produtores brasileiros: ocupa o 1º lugar em tomate, sorgo e jabuticaba e o 2º em quatro outros itens, investindo em novas variedades

Mesmo com muitos altos e baixos na produção agropecuária ao longo dos anos, Goiás tem conseguido se manter entre os maiores produtores no ranking brasileiro de diversas culturas. O Estado é líder nacional na produção de tomate, sorgo e jabuticaba, além de ser o segundo colocado em cana de açúcar, alho, girassol e em rebanho bovino, segundo a Radiografia do Agro em Goiás, que...