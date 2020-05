Economia Goiás já iniciou 2020 com alta no desemprego Desemprego no Estado atingiu 11,3% e o número de desalentados, pessoas que já desistiram de procurar trabalho, cresceu 40%

O mercado de trabalho já começou a sentir os impactos negativos da Covid-19 no primeiro trimestre deste ano, quando a taxa de desocupação atingiu 11,3% da força de trabalho no Estado, contra 10,4% no último trimestre de 2019, segundo o IBGE. Em números absolutos, isso significa que havia 423 mil desempregados que procuravam alguma ocupação no mercado nos primeiros três m...