Economia Goiás gastará mais com a Previdência em 2021 Previsão está no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2021), entregue hoje pela Secretaria da Economia à Assembleia Legislativa de Goiás

O orçamento do Estado de Goiás deve ter um déficit de R$ 3,8 bilhões entre receitas e despesas no próximo ano. O maior gasto em 2021 será com a Previdência dos servidores do Poder Executivo, que responderá por 17,9% das despesas totais, seguida pelos gastos com Educação, que devem representar 15,2% do total, e pelo pagamento de dívidas e juros da dívida, que deve responder p...