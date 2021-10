Economia Goiás ganha 85 condomínios horizontais em três anos Crescimento no número de empreendimentos foi de 23,5% de 2018 para cá, com destaque para Goiânia, Aparecida e Senador Canedo

Os condomínios horizontais caíram no gosto do goianiense e se tornaram alvo de investimentos por parte do mercado imobiliário. O número de empreendimentos com este perfil em Goiás passou de 362 no final de 2018 para atuais 447, um crescimento de 23,5%, segundo o Sindicato das Imobiliárias e Condomínios do Estado (SecoviGoiás). A maior parte das 85 novas unidades que ch...