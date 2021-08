Economia Goiás fecha julho com criação de 12 mil postos de trabalho Dados do Caged apontam sete meses consecutivos de saldo positivo em admissões

Goiás fechou julho com um saldo positivo de 12.226 postos de trabalho formal criados, resultado de um total de 59.457 admissões e 47.231 desligamentos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho. Esse é o sétimo mês consecutivo com saldo positivo, com 89.862 novas vagas d...