Economia Goiás fecha fevereiro com saldo positivo de empregos Diferença entre admissões e desligamentos foi de 17.990 vagas com carteira assinada, segundo dados do Caged; resultado é o melhor desde janeiro de 2020

Goiás fechou fevereiro com saldo positivo no emprego. Isso segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério da Economia. A diferença no Estado entre demissões e contratações foi de 17.990. Foram 58,7 mil admissões e 40,8 mil desligamentos no mês. O resultado é o melhor desde janeiro de 2020, quando i...