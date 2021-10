Economia Goiás está entre os cinco estados que mais geraram empregos formais, aponta IMB A análise é em relação ao 2º trimestre de 2021; os dados são do Boletim da Economia Goiana, elaborado pelo Instituto Mauro Borges, da Secretaria-Geral da Governadoria (SGG)

Dados do Boletim da Economia Goiana, elaborado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), órgão jurisdicionado à Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), apontam que Goiás subiu duas posições no ranking dos Estados que mais geraram empregos formais durante o 2º trimestre de 2021. A comparação é com o mesmo período de 2020. Segundo o levantamento, foram 37.987 vagas criadas entre a...