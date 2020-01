Economia Goiás encerrou 2019 com 21.550 novos empregos com carteira assinada No ano, contratações no Estado somaram 609.354 ante 587.804 desligamentos; na comparação com 2018, saldo foi 17,9% menor

Goiás encerrou 2019 com saldo positivo de 21.550 empregos com carteira assinada, resultado de 609.354 contratações contra 587.804 demissões, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados ontem. Comparado com o restante de unidades federativas do País, o Estado ocupa a sétima posição entre os que apresentaram o maior saldo absoluto ...