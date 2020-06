Economia Goiás eleva dívida e tem superávit no 1º quadrimestre Secretária da Economia apresentou as contas de janeiro a abril para comissão da Assembleia Legislativa; Estado teve resultado primário de R$ 420 milhões, 63,26% menor do que em 2019

Goiás fechou o primeiro quadrimestre do ano com superávit primário de R$ 420 milhões. O resultado é 63,26% menor do que o registrado no mesmo período de 2019 (R$ 1,15 bilhão) e alcançado com aumento de R$ 914 milhões da dívida consolidada líquida. O balanço foi apresentado em reunião remota na tarde desta quarta-feira (17) pela a Secretária da Economia, Cristiane Schmidt, à...