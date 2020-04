O governador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou, nesta quarta-feira (15), uma lei que estabelece limites na compra de produtos alimentícios básicos e os de higiene, considerados emergenciais no combate à pandemia do coronavírus. Como adiantado pela Coluna Giro, do dia 25 de março, o projeto foi analisado pela Assembleia Legislativa na primeira sessão remota da Casa e foi assinado por todos os parlamentares.

Ficou definido, a partir do documento, que o “cliente final” não poderá comprar mais de duas unidades ou dois pacotes de produtos de higiene, entre álcool gel, máscaras descartáveis, papel higiênico, sacos de lixo e papel toalha. Já entre os produtos alimentícios, o número limite sobe para cinco e a restrição é válida para alimentos não perecíveis e enlatados.

Os estabelecimentos que descumprirem a lei serão multados em R$1.000; em caso de reincidência, a multa aplicada será em dobro. Conforme o documento, os valores arrecadados serão revertidos ao Fundo Estadual de Saúde (FES) ou a um fundo específico de combate ao coronavírus.

A lei terá validade enquanto perdurar a situação de emergência na saúde pública causada pela pandemia da Covid-19. Vale ressaltar que a medida não se aplica para pessoas jurídicas que tenham como objetivo da compra a comercialização dos produtos.