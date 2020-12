Economia Goiás: Campo tenta superar sombra Apesar dos avanços na conectividade e até teste com 5G, agronegócio goiano ainda tenta ultrapassar dificuldades das áreas sem cobertura de internet na zona rural

Goiás tem internet móvel de quinta geração (5G) que funciona em caráter experimental para projeto voltado ao agronegócio, em Rio Verde, no Sudoeste. Porém, em contraste com essa inovação, está a maior parte da zona rural goiana, que convive com as dificuldades da falta de qualquer sinal de internet móvel, na chamada zona de sombra das operadoras de telefonia.O resultado são maqu...