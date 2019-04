Economia Goiás busca ser o primeiro a entrar no Plano de Equilíbrio Fiscal Reuniões em Brasília com ministro da Economia apontam que Estado pode conseguir auxílio da União; contrapartida envolve aumento de cortes para fazer poupança

Goiás está na corrida para ser o primeiro a entrar no Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF). Na quarta-feira (3), equipe do governo estadual juntamente com empresários do setor automotivo e o governador Ronaldo Caiado (DEM) se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para relatar alguns pontos esperados. Ontem, foi a vez do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) abordar o tema ...