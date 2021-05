Economia Goiás apresenta saldo positivo de 11 mil empregos em abril Indústria foi segmento econômico que mais se destacou com a criação de 3.672 novas vagas

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (26), apontam saldo positivo de 11.018 empregos com carteira assinada em abril deste ano em Goiás, resultado proveniente das 53.389 admissões e 42.371 desligamentos no período. Estado ficou na quarta posição nacional atrás de São Paulo (30.174 vagas), Minas Gerais (13.94...