Economia Goiás aluga 200 quartos de hotéis para receber profissionais da saúde Com dispensa de licitação e orçamento estimado de R$ 1 milhão, estabelecimentos vão atender trabalhadores da saúde que atuam no HDT e Hospital de Campanha de Goiânia

A contratação de até 200 quartos em hotéis pelo governo estadual para receber profissionais da saúde, que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus, deve ser publicada nesta quinta-feira. Com dispensa de licitação e gasto estimado em R$ 1 milhão, a escolha dos locais considerou a proximidade com hospitais e o preço da diária, segundo a Goiás Turismo, que fi...