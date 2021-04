Economia Goiás abre 4,9 mil vagas de trabalho formal em março Pelo terceiro mês, saldo é positivo no Estado para emprego com carteira assinada, segundo dados do Caged; total de vínculos ativos soma 1,2 milhão

Goiás abriu 4.952 empregos com carteira assinada em março, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Pela terceira vez consecutiva no ano o saldo foi positivo, o número de trabalhadores admitidos (51.285) no mês superou os desligamentos (46.333). Os principais responsáveis por isso foram os setores de serviços e agropecuária. No Centro...