Economia Goiás é protagonista no agro Estado se destaca na produção de itens como tomate, café, soja, sorgo, cana-de-açúcar e melancia; especialistas citam dificuldades em relação à infraestrutura

Recursos naturais, condições climáticas, oferta de água, tecnologia e mão de obra estão entre as características citadas por especialistas e produtores para os resultados positivos de Goiás no agronegócio ao longo dos anos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na última semana dados sobre a produção agrícola no Brasil no ano de 2018, que mo...