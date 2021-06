Economia Goiás é o Estado que mais exige processos para se abrir uma empresa no País Em comparação com o Ceará, é quase quatro vezes mais caro abrir uma empresa em solo goiano, conforme expõe relatório

Goiás tem destaque no quesito tempo para se abrir uma empresa, leva-se até 21 dias no caso de sociedades limitadas que podem contratar entre dez e 50 funcionários no primeiro mês de operação. Porém, deixa a desejar na quantidade de etapas que a formalização exige. Segundo o estudo Doing Business Subnacional do Brasil, realizado pelo Banco Mundial (Bird), e divulgado ...