Economia Goiás é o 6º Estado na contratação de crédito rural Agronegócio goiano teve acesso a R$ 18 bilhões entre março de 2019 e o mesmo mês de 2020; bom sinal, dizem especialistas

Goiás foi o 6º Estado em contratação de crédito rural entre março de 2019 e março de 2020. O agronegócio goiano teve acesso a R$ 18 bilhões no período, sendo que R$ 11 bilhões foram destinados à agricultura e R$ 7 bilhões à pecuária. Os dados fazem parte de relatório divulgado mensalmente pelo Banco Central. No ranking, Goiás fica atrás do Paraná, Rio Grande do Sul, ...