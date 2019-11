Economia Goiás é o 5º no Brasil em pagamentos pelo DPVAT Goiânia é a terceira entre as capitais em sinistros pagos por invalidez permanente; especialistas destacam importância do seguro

Goiás foi o quinto Estado brasileiro em número de sinistros pagos pelo seguro DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres) em 2018 e no primeiro semestre deste ano, apesar de ter apenas a 12º maior população do País. Goiânia, com a 10ª população entre as capitais, também se destaca como a terceira capital em sinistros pagos por invalidez permanente e no r...